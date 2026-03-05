Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже діє, і пасажирам радять враховувати оновлену суму.

Набуло чинності подорожчання проїзду у Вінницькій області на напрямку «Вінниця – Козятин», повідомляє Politeka.

Вартість квитка зросла до 120 гривень.

Відповідне оголошення з’явилося у мережі на початку року. Перевізники пояснили коригування збільшенням витрат, які формують тариф.

Журналісти звернулися до представника асоціації перевізників Вячеслава Дармороса. Він підтвердив, що ціна на цьому маршруті тривалий час не переглядалася, тому рішення стало вимушеним.

За його словами, середній показник у регіоні становить 2 гривні 40 копійок за кілометр. Довжина шляху між містами — 85 кілометрів, при цьому розцінка залишалася нижчою, ніж на інших сполученнях.

Для порівняння: поїздка до Хмільника протяжністю 63 кілометри коштує 161 гривню. У компаніях зазначають, що на напрямку до Козятина підвищення відбувається поступово, аби не створювати різкого фінансового навантаження.

Представники галузі наголошують: зміни пов’язані не з бажанням отримати додатковий прибуток, а з необхідністю забезпечити стабільну роботу транспорту.

Фахівці рекомендують заздалегідь уточнювати актуальні тарифи на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь під час посадки.

Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями перевізників, щоб своєчасно дізнаватися про можливі зміни вартості квитків.

У разі подальших економічних змін перевізники не виключають коригування тарифів і на інших міжміських напрямках.

