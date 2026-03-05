Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що після ліквідації Алі Хаменеї пішла тріщина щодо наступника, яка також виникне і в росії, коли помре путін, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Обрали Моджтаба Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним лідером. Так пишуть місцеві ЗМІ. І пишуть, що цей Моджтаб Хаменеї ще радикальніший, ніж Алі Хаменеї. Один Хаменеї помер, потрібно вибирати нового Хаменеї. Але не все так однозначно, як з'ясувалося, у цьому світі. Виявилося, що не всі погоджуються, зокрема у духовенстві. Обрання Моджтаба Хаменеї новим верховним лідером Ірану не вітали самі аятоли, це було під тиском КВІР, тобто силових структур. Ну, грубо кажучи, за нашими поняттями, ФСБ натиснуло на Держдуму рф обрати нового Володіна. Рівно так сталося зараз в Ірані», – розповідає Михайло Шейтельман.

А незадоволені аятоли тим, пояснює він, що метою революції було скинути режим шаха, де влада передається у спадок, а тепер виходить, що після Алі Хаменеї верховним духовним лідером буде його син, а це вже якесь чучхе. Тобто, констатує експерт, постає питання, навіщо тоді взагалі було скидати шаха, якщо влада все одно передається у спадок, такі думки зараз з'являються в іранському суспільстві.

«Це точка розбрату, тріщина, яка може виникнути в режимі. Це те, що може бути і з путіним. Обговорюють, що ось здох путін, і все, війна закінчиться? Так, тому що ось така ж тріщина з'явиться. Син Патрушева? Чому син? Ми так не домовлялися. Ось така історія», – стверджує Михайло Шейтельман.

Із сином шаха Пахлаві, зазначає експерт, теж не все так добре виходить, хоча всі чекають, що він прилетить гелікоптером і стане верховним правителем Ірану. На його думку, тут може бути хороше порівняння з Навальним, який розумів, що, якщо залишиться за кордоном, ніхто його на престол не покличе навіть у разі смерті путіна, тому повернувся до росії, але його посадили, хоча він намагався боротися за владу. Тож, констатує експерт, якщо Пахлаві хоче взяти владу в Ірані, йому треба створити іранський добровольчий корпус і наступати на Тегеран, тоді він має шанс.

