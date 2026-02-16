Безкоштовне житло для ВПО в Київській області допомагає громадянам, які змушені залишати свої домівки через небезпеку.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається через платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Даний сервіс дозволяє швидко знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області. Користувачі можуть відсортувати пропозиції за кількістю місць, типом помешкання та умовами проживання.

Також платформа надає контактні дані власників для прямого зв’язку та узгодження деталей проживання. Серед актуальних пропозицій є будинок у селі Романків Обухівського району.

Це трикімнатний окремий будинок на садибній ділянці, облаштований кухнею, санвузлом, ванною кімнатою, автономним опаленням та усіма комунікаціями. Умовою проживання є догляд за садибою, за що передбачена щомісячна доплата.

Будинок розташований у лісовому масиві за 18 км від Києва. Крім того, у столиці доступні квартири для жінок з проживанням на період війни.

Одна - знаходиться на Парково-Сирецькій. Там потрібно доглядати за літнім дідусем. А інша квартира - на вулиці Натальї Ужвий. Прихисток пропонують для енергійної господині, яка може проживати разом із дитиною, щоб допомагати незрячій літній людині чоловічої статі.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області дає змогу людям у складних життєвих обставинах забезпечити безпечне місце проживання та базові умови для життя.

Платформа "Допомагай" гарантує, що всі оголошення перевірені на якість, що дозволяє переселенцям не хвилюватися про ризики та швидко знайти потрібний варіант.

Користувачі можуть зручно зв’язуватися з господарями безпосередньо за вказаними номерами в конкретних оголошеннях.

