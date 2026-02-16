Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется через платформу "Помогай", сообщает Politeka.
Данный сервис позволяет быстро найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области. Пользователи могут отсортировать предложения по количеству мест, типу жилища и условиям проживания.
Также платформа предоставляет контактные данные владельцев для прямой связи и согласования деталей. Среди актуальных предложений есть дом в селе Романков Обуховского района.
Это трехкомнатный дом на усадебном участке, обустроенный кухней, санузлом, ванной комнатой, автономным отоплением и всеми коммуникациями. Условием проживания является уход за усадьбой, за что предусмотрена ежемесячная доплата.
Дом расположен в лесном массиве в 18 км от Киева. Кроме того, в столице доступны квартиры для женщин с проживанием в период войны.
Одна – находится на Парково-Сырецкой. Там нужно ухаживать за пожилым дедушкой. А другая квартира – на улице Наталии Ужвый. Приют предлагают для энергичной хозяйки, которая может проживать вместе с ребенком, чтобы помогать незрячему пожилому человеку мужского пола.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет людям в сложных жизненных обстоятельствах обеспечить безопасное местожительство и базовые условия для жизни.
Платформа "Помоги" гарантирует, что все объявления проверены на качество, что позволяет переселенцам не волноваться о рисках и быстро найти нужный вариант.
Пользователи могут связываться с хозяевами непосредственно по указанным номерам в конкретных объявлениях.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.
Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.