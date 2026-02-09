Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають у форматі гарячого харчування для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві можна отримати завдяки ініціативі благодійної організації «Їжа життя», яка вже тривалий час забезпечує українців гарячими обідами, повідомляє Politeka.

Про діяльність організації та графік роздачі страв проінформували самі благодійники на офіційній сторінці у Фейсбук.

Благодійна організація «Їжа життя» здійснює системну роботу, спрямовану на підтримку людей у складних життєвих умовах, незалежно від їхнього соціального статусу чи життєвої ситуації.

Волонтери регулярно готують та розповсюджують гарячі обіди, надаючи можливість отримати повноцінне харчування тим, хто цього потребує найбільше.

У такому форматі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві надаються постраждали від війни, а також мешканцям столиці з обмеженими фінансовими можливостями.

В організації зазначають, що страви готуються з дотриманням високих стандартів чистоти та якості. Основу раціону становить поживна вегетаріанська або веганська їжа.

Такий підхід дозволяє надавати допомогу стабільно і безпечно, навіть за умов підвищеного навантаження на волонтерів.

У Києві гарячі обіди роздають мешканцям і гостям міста у кількох районах столиці. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів можна отримати тричі на тиждень у понеділок у середу та у п’ятницю відповідно до встановленого графіка.

Роздача відбувається о 13:30 у парку «Веселка» на вулиці Мрії, о 14:00 на вулиці Новомостицькій у будинку 2Г, а також о 15:30 на вулиці Нижній Вал біля будинку 23.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.