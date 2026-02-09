Мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення від синоптиків, щоб бути в курсі змін у прогнозі погоди в Харкові з 10 по 19 лютого та планувати свій день відповідно.

За даними синоптиків, прогноз погоди в Харкові з 10 по 19 лютого передбачає чергування хмарності та ясних днів, невеликі опади та коливання температури від морозу до легкого потепління, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Синоптик.

10 лютого очікуються сильні морози вночі до -16°C, удень температура підніметься до -9°C. Вранці хмари швидко розсіються, протягом дня не передбачають опадів. Народні спостереження зазначають: сильний вітер цього дня передбачав холодне і вологе літо.

11 лютого небо буде затягнуте хмарами, протягом дня опадів не очікують. Температура коливатиметься від -18°C вночі до -5°C вдень. У давнину цей день пов’язували з особливо холодними ранками.

12–13 лютого хмарна погода протримається весь день. Температурні показники: від -8°C уночі до +3°C удень. Місцеві прикмети вказували на те, що північний вітер і відсутність хмар віщують сильні морози.

14–15 лютого хмари зберігатимуться протягом дня. 14 лютого можливий дощ, який ввечері може посилитися, а 15 лютого вдень буде сухо, з невеликим дощем у вечірні години. Максимальні значення термометра досягатимуть +5–12°C.

16–17 лютого у Харкові збережеться хмарність, вдень можливий дрібний сніг із дощем. Морози вночі від -21°C до -1°C вдень. Народні прикмети радять звертати увагу на вітер та стан дерев – вони передбачали заметілі та сильні морози.

18 лютого хмарна погода протримається весь день, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від -5°C уночі до -1°C удень. У давнину вважали, що тепла погода цього дня передвіщає ранню весну та сухе літо.

Протягом усього періоду мешканцям радять стежити за показниками термометрів, планувати одяг та поїздки з урахуванням мінливої погоди, а також враховувати народні спостереження, що допомагають передбачити зміни температури та вітру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс