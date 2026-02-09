Жителям советуют регулярно проверять обновления от синоптиков, чтобы быть в курсе изменений в прогнозе погоды в Харькове с 10 по 19 февраля и планировать свой день соответственно.

По данным синоптиков, прогноз погоды в Харькове с 10 по 19 февраля предполагает чередование облачности и ясных дней, небольшие осадки и колебания температуры от мороза до легкого потепления, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Синоптик .

10 февраля ожидаются сильные морозы ночью -16°C, днем ​​температура поднимется до -9°C. Утром облака быстро рассеются, в течение дня не ожидается осадков. Народные наблюдения отмечают: сильный ветер в этот день предполагал холодное и влажное лето.

11 февраля небо будет затянуто облаками, в течение дня осадки не ожидаются. Температура будет колебаться от -18°C ночью до -5°C днем. В прежние времена в этот день был ветер.

12-13 февраля облачная погода продержится весь день. Температурные показатели: от -8°C ночью до +3°C днем. Местные приметы указывали на то, что северный ветер и отсутствие облаков предвещают сильные морозы.

14–15 февраля облака будут сохраняться в течение дня. 14 февраля возможен дождь, который к вечеру может усилиться, а 15 февраля днем ​​будет сухо, с небольшим дождем в вечерние часы. Максимальные значения термометра будут достигать +5–12°C.

16-17 февраля в Харькове сохранится облачность, днем ​​возможен мелкий снег с дождем. Морозы ночью от -21°C до -1°C днем. Народные приметы советуют обращать внимание на ветер и состояние деревьев – они предполагали метель и сильные морозы.

18 февраля облачная погода продержится весь день, осадки не прогнозируются. Температура будет колебаться от -5°C ночью до -1°C днем. В старину считали, что теплая погода в этот день предвещает раннюю весну и сухое лето.

В течение всего периода жителям советуют следить за показателями термометров, планировать одежду и поездки с учетом меняющейся погоды, а также учитывать народные наблюдения, которые помогают предусмотреть изменения температуры и ветра.

