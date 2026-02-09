Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки, зважаючи на обмеженя руху транспорту в Чернігові.

Обмеженя руху транспорту в Чернігові діятимуть протягом кількох днів через аварійні роботи на водопровідних мережах у центральній частині міста, передає Politeka.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, з 09:00 10 лютого до 13:00 13 лютого на вулиці Оборонців Чернігова тимчасово перекриють одну смугу біля перехрестя з вулицею Гетьмана Полуботка. Обмеження запроваджують у напрямку від району «П’ять кутів» до вулиці Шевченка.

У зазначений період громадський транспорт цією ділянкою курсувати не буде. Причиною змін стало проведення аварійно-ремонтних робіт на водопроводі діаметром 200 міліметрів, який потребує термінового відновлення для стабільного водопостачання.

У міській раді зазначають, що автомобільний рух у напрямку вулиці Шевченка буде ускладнений. На перехресті Оборонців Чернігова та Гетьмана Полуботка організують почерговий пропуск зустрічних потоків, яким надаватимуть перевагу для зменшення затримок.

Про зміни у схемах руху автобусів та тролейбусів повідомлять додатково після узгодження з перевізниками. Пасажирів закликають стежити за офіційними оголошеннями, щоб своєчасно врахувати коригування маршрутів.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки, зважаючи на обмеженя руху транспорту в Чернігові, та користуватися альтернативними шляхами. Для об’їзду радять вулиці Шевченка, Олега Міхнюка, прилеглі паралельні напрямки, а також проспекти Миру й Лук’яненка.

Крім того, в Чернігівській області повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги. Платежі нараховуються автоматично, без необхідності додаткових дій від споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.