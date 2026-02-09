Ограничения движения транспорта в Чернигове будут действовать в течение нескольких дней из-за аварийных работ на водопроводных сетях в центральной части города, передает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, с 09:00 10 февраля до 13:00 13 февраля на улице Защитников Чернигова временно перекроют одну полосу у перекрестка с улицей Гетьмана Полуботка. Ограничения вводят по направлению от района «Пять углов» к улице Шевченко.

В указанный период общественный транспорт по этому участку курсировать не будет. Причиной изменений стало проведение аварийно-ремонтных работ на водопроводе диаметром 200 миллиметров, нуждающегося в срочном восстановлении для стабильного водоснабжения.

В городском совете отмечают, что автомобильное движение в направлении улицы Шевченко будет затруднено. На перекрестке Защитников Чернигова и Гетьмана Полуботка организуют поочередный пропуск встречных потоков, которым будут отдавать предпочтение уменьшению задержек.

Об изменениях в схемах движения автобусов и троллейбусов сообщат дополнительно после согласования с перевозчиками. Пассажиров призывают следить за официальными объявлениями, чтобы своевременно учесть корректировку маршрутов.

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки ввиду ограничения движения транспорта в Чернигове и пользоваться альтернативными путями. Для объезда советуют улицы Шевченко, Олега Михнюка, близлежащие параллельные направления, а также проспекты Мира и Лукьяненко.

Кроме того, в Черниговской области сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги. Платежи начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий от потребителей.

