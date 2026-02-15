Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає запровадження повністю цифрового пільгового квитка для учнів загальноосвітніх закладів міста, передає Politeka.

Як повідомили у Запорізькій міській раді, електронний учнівський документ у застосунку «Мрія» планують офіційно прирівняти до паперового аналога. Це дозволить школярам користуватися 50-відсотковою знижкою у міському транспорті, показуючи посвідчення безпосередньо зі смартфона.

У міськраді пояснюють, що таке рішення спрямоване на спрощення щоденних поїздок. Паперові бланки часто губляться або псуються, тоді як мобільний телефон завжди поруч у більшості дітей шкільного віку.

Водночас передбачено альтернативу на випадок повітряної тривоги або відсутності інтернет-з’єднання. У таких ситуаціях учні зможуть скористатися традиційними паперовими посвідченнями без обмежень.

Запоріжжя вже кілька років активно впроваджує державний освітній проєкт «Мрія». Наразі до платформи підключено 97% міських шкіл. Учні користуються електронними щоденниками, відстежують успішність та отримують заохочення за навчальні досягнення.

Окремим елементом системи стали «Мрійки» — віртуальні бонуси, які школярі обмінюють на квитки в кінотеатри або навчальні курси. За словами посадовців, нова система оплати проїзду в Запоріжжі логічно доповнює цифрову екосистему освіти та робить пільги доступнішими й зрозумілішими для родин.

Крім того, в Запорізькій області також відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги. Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати щомісячний бюджет і вчасно оплачувати рахунки.

