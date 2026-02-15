ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками відключення світла в Одеській області на тиждень з 16 по 22 лютого.

Для Одеської області оприлюднили графіки відключення електроенергії на тиждень з 16 по 22 лютого через планові ремонтні та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували детальний розклад відключень, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

16.02.2026, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, енергетики будуть проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 12 години в межіх Куяльницької громади:

село Новий Мир;

село Качурівка, вулиці Центральна, Зелена та Новоселів;

село Вишневе, вулиці Перемоги та Центральна;

в селі Ставки;

в селі Вестерничани;

село Федорівка, вулиці Тумачівська та Шкільна;

в селі Велика Кіндратівка;

в селі Петрівка;

в селі Оброчне.

16.02.2026, щоб підвищити надійність електропостачання та запобігти аварійним ситуаціям у мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» проведе профілактичні роботи на території Курісовської громади. У зв’язку з цим буде тимчасове відключення електроенергії з 8 до 17 години за такими адресами:

с. Капітанівка

с. Курісове

с. Капітанівка вулиці:

Миру 1; 10; 2; 3; 4; 6; 8

Степова 2; 3; 4; 5

Тараса Шевченка 1; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 24; 25; 26; 3; 4; 5; 6; 8; 9

Українська 5; 8

17.02.2026-з 08:00 до 19:00 буде проводити профілактичні роботи у межах Стрюківської сільської ради. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у:

с. Стрюкове: вул. Водоп'янова, вул. Ламброва.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 12 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

