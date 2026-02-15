Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла на тиждень з 16 по 22 лютого у Волинській області.

Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 16 по 22 лютого вводяться через масштабні роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».

На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 16 по 22 лютого у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.

У громаді заплановані тимчасові перерви в електропостачанні у зв’язку з проведенням технічних робіт на електромережах. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

16–20 лютого, 10:00–16:00

Богушівська Мар’янівка (Прилісна),

Линівка (вул. Гранична, Гайова),

Малинівка (вул. Центральна, Садова),

Переспа (вул. Тиха, Затишна),

Трилісці (вул. Молодіжна, Степова, Котельникова, Промислова, Славна).

16 лютого, 10:00–16:00

Навіз (вул. Квітнева, Богдана Хмельницького, Травнева, Молодіжна).

17–18 лютого, 10:00–16:00

Рожище (вул. Незалежності, Драгоманова).

17–20 лютого, 10:00–16:00

Рожище (вул. Шилокадзе, Промислова, Миколи Хвильового, Любомира Гузара).

18–20 лютого, 10:00–18:00

Крижівка (вул. Берегова, Вереснева, Незалежності, Центральна, Шкільна),

Луків (вул. Молодіжна, Лісна, Квітнева).

Жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже роботи спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання.

Актуальну інформацію щодо часу початку та завершення відключень можна відстежувати в режимі реального часу на офіційному сайті АТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Волинській області: в "Укрзалізниці" попередили про тимчасові зміни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Волинській області: про що попередили перевізники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: озвучено нові ціни.