Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію та інше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у всіх громадах, що обслуговуються КП «Облводоканал». Нові ставки вже відображені у платіжках мешканців та введені відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для домогосподарств, які не ведуть бізнес, тариф на воду становить 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн з податком. Послуги каналізації коштуватимуть 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн з ПДВ. Комерційні підприємства сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн з податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи на його жителів не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт обладнання та технічне обслуговування систем, а також закупівлею матеріалів для безперебійного забезпечення послуг. Це дозволяє підтримувати тиск у трубопроводах, уникати аварій і гарантувати належну якість води.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати щомісячний бюджет і вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути заборгованості та штрафів і забезпечують безперервну подачу води та стабільну роботу каналізаційних мереж.

Регулярне дотримання графіку оплати та економне використання ресурсів допомагає зберегти контроль над платіжками й підтримувати ефективність інфраструктури навіть у періоди підвищеного навантаження.

