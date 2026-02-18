Подорожчання продуктів в Полтавській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляють торговельні мережі, повідомляє Politeka.

Найбільше змінилися ціни на молочну продукцію, м’ясо та бакалію.

За останній місяць середня ціна на гречку (1 кг) піднялася на 2 грн — до 49,85 грн. У магазинах Auchan вона коштує 41,90 грн, Megamarket — 61,70 грн, Metro — 47,90 грн, а в Novus — 47,89 грн. Коливання пояснюють різними закупівельними цінами та логістикою.

Твердий сир «Звени Гора» голандський 45% (1 кг) подорожчав із середніх 539,04 грн у січні до 602,15 грн. Найвищі ціни зафіксовані в Megamarket — 637,50 грн, а найнижчі — у Metro, 566,80 грн.

М’ясні продукти також відчули зростання. Свинина ошийок (1 кг) додала 0,53 грн, середня ціна склала 320,17 грн. В Auchan її можна купити за 319,90 грн, в Metro — 332,78 грн, а в Megamarket — 309,00 грн.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів в Полтавській області зумовлене комплексом факторів: сезонні коливання цін на сировину, підвищення транспортних витрат та збільшення попиту після свят. При цьому дефіциту товарів на ринку не спостерігається.

Експерти радять споживачам порівнювати ціни в різних супермаркетах, звертати увагу на акції та планувати закупівлі заздалегідь, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на сімейний бюджет.

Згідно з прогнозами економістів, тенденція до поступового зростання цін може зберігатися протягом наступних місяців, однак різкі стрибки малоймовірні завдяки стабільним поставкам та контролю торговельних мереж.

