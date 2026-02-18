Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в начале февраля 2026, сообщают торговые сети, сообщает Politeka.

Более всего изменились цены на молочную продукцию, мясо и бакалею.

За последний месяц средняя цена на гречку (1 кг) поднялась на 2 грн – до 49,85 грн. В магазинах Auchan она стоит 41,90 грн, Megamarket – 61,70 грн, Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн. Колебания объясняют разными закупочными ценами и логистикой.

Твердый сыр «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) подорожал со средних 539,04 грн в январе до 602,15 грн. Самые высокие цены зафиксированы в Megamarket – 637,50 грн, а самые низкие – в Metro, 566,80 грн.

Мясные продукты также ощутили рост. Свинина ошеек (1 кг) прибавила 0,53 грн, средняя цена составила 320,17 грн. В Auchan ее можно купить за 319,90 грн, в Metro – 332,78 грн, а в Megamarket – 309,00 грн.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области обусловлено комплексом факторов: сезонные колебания цен на сырье, повышение транспортных расходов и спрос после праздников. При этом дефицит товаров на рынке не наблюдается.

Эксперты советуют потребителям сравнивать цены в разных супермаркетах, обращать внимание на акции и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости семейного бюджета.

Согласно прогнозам экономистов, тенденция к постепенному росту цен может сохраняться в течение следующих месяцев, однако резкие скачки маловероятны благодаря стабильным поставкам и контролю торговых сетей.

