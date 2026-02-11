Планові графіки відключення будуть діяти 12 лютого і стосуються окремих районів та вулиць Чернігова.

У Чернігові на 12 лютого запроваджують додаткові графіки тимчасових відключень електроенергії, які охоплять десятки вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

Зазначається, що планові відключення будуть 12 лютого і стосуються окремих районів та вулиць Чернігова. Заходи мають технічний характер і спрямовані на обслуговування та модернізацію міських електромереж. Мешканців просять заздалегідь врахувати цю інформацію, підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням і спланувати свої справи з урахуванням графіків.

З 9 до 17 години електрику вимикатимуть в Чернігові через планові роботи в будинках, що розташовані за адресами:

1-й Глухівський — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а

2-й Глухівський — 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а

Алєксєєва — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Анатолія Погрібного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3Б, 11а, 26б, 28А

Василя Будника — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4а, 27а, 27б, 41А

Висока — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1є, 1ж, 1з, 1к, 1н, 2д, 4б, 4г, 24А

Гарамів — 20, 22, 22а

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130

Глухівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмитра Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Добровольців — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а

Єлецька — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 12а, 14б, 16А, 20а, 20б

Земська — 65

Івана Виговського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Інструментальна — 34

Кастуся Калиновського — 1, 2

Кирила Розумовського — 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157, 62В, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Ковпака — 1

Корюківська — 1

Коцюбинського — 61, 63

Кропивницького — 151, 153, 155, 157

Кукушанка — 1

Леоніда Каденюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6а, 15а, 17А, 23а

Литовська — 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Льотна — 30, 32, 33, 35, 3а

Льотний — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 5б

Лугова — 58

Миру — 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270

Михалевича — 15

Молчанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а

Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а

Олександра Тищинського — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б

Партизанський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Півці — 1, 3, 1А, 1в, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А

Пласту — 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 2а, 18а, 26А

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

Привітна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 20а, 27а

П’ятницька — 4, 6, 8, 4А, 6/5

Сагайдак — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — 12, 17

Садова — 11А

Седнівський — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 1а, 3а, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17Б

Січових стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а

Сонячна-Подусівка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2Б, 6а, 8а, 14А

Спортивна — 6, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А

Старостриженська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрілецька — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 14А, 40А, 40б, 42А, 44а, 50В, 52а, 52б

Тероборони — 52а, 52б, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 138а, 139, 141, 141а, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 159

Тиха — 3

Федора Уманця — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 3а, 9А, 19а, 29а, 2/61, 2/170

Чернігівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А

Чернігівський — 16

Юрія Мезенцева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 60, 60А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягідна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

