Графік відключення газу з 10 по 12 лютого в Житомирській області передбачає тимчасові припинення постачання в окремих населених пунктах.

Графік відключення газу з 10 по 12 лютого в Житомирській області введуть через регламентні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», графік відключення газу з 10 по 12 лютого в Житомирській області допоможе підвищити безпеку експлуатації мереж.

Перш за все, незручності відчують з 10.02 по 11.02 2026 року у селі Бучмани. Тамтешні мешканці тимчасово залишаться без блакитного палива на період проведення регламентних робіт.

Під час них фахівці перевірятимуть стан трубопроводів, герметичність систем та працездатність обладнання. Місцевих жителів попередили про необхідність обмежити використання газових приладів у зазначений період.

Далі обмеження торкнуться міста Радомишль. Тут газопостачання тимчасово буде обмежене для окремих будинків за адресами: вул. Велика Житомирська, будинки 25, 26, 27, а також вул. Михайла Грушевського, будинки 3 та 19.

Роботи проводитимуться з 10.02 по 11.02 і передбачають технічне обслуговування систем газопостачання для забезпечення безпеки і стабільності мережі.

Мешканцям рекомендують не залишати ввімкнені газові прилади без нагляду і дотримуватися правил безпеки при користуванні альтернативними джерелами опалення.

Також незручності заплановані на 12.02 2026 року. У цей день блакитне паливо тимчасово не подаватиметься для жителів сіл Раківщина, Гуничі, Камінь та Великі Мошки.

Місцевим жителям радять враховувати графік відключення газу з 10 по 12 лютого в Житомирській області при плануванні свого побуту.

