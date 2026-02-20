Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності, повідомляє Politeka.

З січня 2026 року вступили в дію нові розцінки на водопостачання та водовідведення у громадах Київської області. Місцеві адміністрації інформують про зміни та пояснюють причини коригування тарифів.

У нових ставках враховані витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та оплату праці персоналу. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу систем водопостачання та каналізації без перебоїв протягом року.

У Ставищенській територіальній громаді кубометр води коштує 30,54 грн без ПДВ та 36,65 грн із податком. Водовідведення оцінюють у 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Актуальну інформацію оприлюднено на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових ставок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства і гарантує безперебійне водопостачання для населення.

Влада радить мешканцям планувати сімейний бюджет, стежити за повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що зменшують фінансове навантаження.

Експерти наголошують, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів та підтримує надійну роботу інфраструктури громади.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.