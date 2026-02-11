Фахівці наголошують, що прогноз погоди в Запоріжжі з 12 по 20 лютого дозволяє мешканцям планувати щоденні справи.

Прогноз погоди в Запоріжжі з 12 по 20 лютого оприлюднили синоптики, повідомляє Politeka.

Згідно з даними, період розпочнеться похмурою погодою, з нічними температурами від -5 до +1°C і денними коливаннями від +2 до +5°C. У перші дні небо буде вкрите хмарами, але вдень вони часом розсіються. Опадів синоптики не передбачають.

13 лютого очікується ясний день із невеликими хмарами ввечері. Температурні показники коливатимуться від +1°C уночі до +7°C вдень. Народний прогноз вказує: поява інею вдень передбачає відсутність снігу в наступну ніч, а сильний вітер сигналізує про його посилення.

14 лютого небо залишатиметься хмарним до вечора. Вдень можливий невеликий дощ, який поступово припиниться. Денні температури досягатимуть +7°C, ночі опустяться до 0…+3°C. За народними спостереженнями, сніг цього дня передбачає дощову весну, а прозорі хмари віщують покращення погоди.

15 лютого очікується хмарний день із дрібним дощем у другій половині дня. Температура повітря від 0°C уночі до +7°C вдень. За народними прикметами, рання теплої погоди цього дня слід очікувати затяжну й дощову весну.

16 лютого синоптики прогнозують короткочасне потепління до +6°C вдень та нічні морози до -23°C. Небо знову буде похмурим, без опадів. У давнину цього дня готували інструмент для весняного посіву, спостерігаючи за погодними ознаками.

17–18 лютого температура вдень коливатиметься від +1 до +3°C, ночі опустяться до -20°C. У Запоріжжі буде похмуро, без істотних опадів. Народні прикмети зазначають: сильні морози передбачають бурхливу весну та спекотне літо.

19 лютого хмари покриватимуть небо протягом дня. Денні показники триматимуться на рівні +3°C, нічні — до -6°C. Сильний вітер та холоди традиційно віщують морозну погоду.

20 лютого очікується похмурий день без опадів із денними температурами до +7°C і нічними до 0°C. За народними спостереженнями, колір заходу сонця та висота хмар допомагали передбачити якість літнього сезону.

Фахівці наголошують, що прогноз погоди в Запоріжжі з 12 по 20 лютого дозволяє мешканцям планувати щоденні справи та підготовку до зміни температур, особливо враховуючи ранкові морози і похмурі дні.

