Согласно данным, период начнется пасмурной погодой, с ночными температурами от -5 до +1°C и дневными колебаниями от +2 до +5°C. В первые дни небо будет покрыто облаками, но днем ​​они временами рассеются. Осадков синоптики не предполагают.

13 февраля ожидается ясный день с небольшими облаками. Температурные показатели будут колебаться от +1°C ночью до +7°C днем. Народный прогноз указывает: появление инея днем ​​предполагает отсутствие снега в следующую ночь, а сильный ветер сигнализирует об его усилении.

14 февраля небо будет облачным до вечера. Днем возможен небольшой дождь, который постепенно прекратится. Дневные температуры будут достигать +7°C, ночи опустятся до 0…+3°C. По народным наблюдениям, снег в этот день предполагает дождливую весну, а прозрачные облака предвещают улучшение погоды.

15 февраля ожидается облачная погода с мелким дождем во второй половине дня. Температура воздуха от 0°C ночью до +7°C днем. По народным приметам, ранняя теплая погода в этот день следует ожидать затяжную и дождливую весну.

16 февраля синоптики прогнозируют кратковременное потепление до +6°C днем ​​и ночные морозы до -23°C. Небо снова будет пасмурным, без осадков. В старину в этот день готовили инструмент для весеннего посева, наблюдая за погодными признаками.

17–18 февраля температура днем ​​будет колебаться от +1 до +3°C, ночи опустятся до -20°C. В Запорожье будет пасмурно, без существенных осадков. Народные приметы отмечают: сильные морозы предполагают бурную весну и жаркое лето.

19 февраля тучи будут покрывать небо в течение дня. Дневные показатели будут держаться на уровне +3°C, ночные - до -6°C. Сильный ветер и холод традиционно предвещают морозную погоду.

20 февраля ожидается пасмурный день без осадков с дневными температурами до +7°C и ночными до 0°C. По народным наблюдениям, цвет заката и высота облаков помогали предсказать качество летнего сезона.

Специалисты отмечают, что прогноз погоды в Запорожье с 12 по 20 февраля позволяет жителям планировать ежедневные дела и подготовку к изменению температур, учитывая утренние морозы и пасмурные дни.

