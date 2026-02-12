Нова система оплати проїзду в Рівному запрацює до кінця лютого 2026 року на всіх міських маршрутах, повідомляє Politeka.

Влада анонсувала повну відмову від готівки в громадському транспорті.

У маршрутках і тролейбусах встановлюють валідатори. Після завершення монтажу розрахуватися можна буде лише банківською карткою або «Карткою рівнянина». Формат передачі коштів через пасажирів остаточно скасують.

У міській раді раніше пояснювали, що перехід має зробити систему прозорішою та спростити контроль платежів. Для пільгових категорій уже виготовили 44 тисячі спеціальних карток. Окремо близько 3,5 тисячі отримали школярі, для яких передбачено 50% знижки.

Процес впровадження перебуває на завершальному етапі. У місті змонтовано 370 валідаторів. Із них 35 передали кондукторам для перевірки оплати безпосередньо у салонах. Ще 160 одиниць обладнання отримали приватні перевізники для встановлення у власному транспорті.

Після повного запуску контроль здійснюватимуть інспектори. Вони працюватимуть на маршрутах і перевірятимуть підтвердження платежу за допомогою службових пристроїв.

Мешканці реагують по-різному. Частина підтримує відмову від готівки та вважає це кроком до сучасного сервісу. Інші висловлюють занепокоєння щодо зручності для людей старшого віку або тих, хто не користується банківськими картками.

У мерії наголошують, що нова система оплати проїзду в Рівному має забезпечити точний облік пасажиропотоку, підвищити фінансову дисципліну перевізників і зробити розрахунок швидшим для всіх учасників перевезень.

