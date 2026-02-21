Важливо відстежувати оновлення на офіційних платформах, щоб своєчасно отримати доступ до нових пропозицій безкоштовного житла в Запоріжжі.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із головних способів допомоги переселенцям, які втратили власні оселі через бойові дії, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції щодо тимчасового проживання оприлюднені на платформі «Дія», де зібрані перевірені контакти структур, що координують поселення.

Перед поданням заявки рекомендують заздалегідь обрати район перебування, враховуючи безпеку, доступ до медичних закладів, громадського транспорту та робочих місць. Додаткові відомості доступні на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають», яка демонструє наявні локації, умови проживання та адреси пунктів прийому у громадах області.

Для швидкого підбору варіанту слід підготувати базові дані: кількість осіб, склад сім’ї, орієнтовний термін перебування, потребу у медичній або психологічній підтримці та інформацію про домашніх тварин. Особливу увагу приділяють питанням безпеки. Важливо користуватися лише офіційними ресурсами і уникати приватних оголошень із передоплатою чи сумнівними умовами.

Також варто зауважити, що житло надають із фонду тимчасового розміщення, який формують місцеві органи влади. Помешкання зазвичай доступні на строк до одного року з можливістю продовження за відсутності інших варіантів. Першочергово розселяють родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітних жінок, людей з інвалідністю та літніх громадян, чиє житло стало непридатним або зруйнованим.

Важливо відстежувати оновлення на офіційних платформах, щоб своєчасно отримати доступ до нових пропозицій безкоштовного житла в Запоріжжі.

