У Сумській області обговорюють можливе подорожчання проїзду в громадському транспорті, передає Politeka.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Перевізники Шостки звернулися до міської ради з пропозицією підвищити вартість квитка до 20 гривень, що вдвічі більше чинного тарифу.

Останнє підвищення відбулося у 2022 році, тоді квиток коштував 10 гривень і відтоді ціна залишалася стабільною. Проте бізнесмени стверджують, що нинішні витрати на пальне, технічне обслуговування та утримання автопарку роблять старий тариф економічно неефективним.

Депутат Микола Трофимець під час засідання зазначив, що підприємці розраховують на повну завантаженість автобусів, яка на практиці часто не реалізується. Тому економічно обґрунтоване підвищення вартості є необхідним для стабільної роботи маршрутів.

Частина депутатського корпусу поставилася до ініціативи критично. Згадували проблеми з рухом автобусів під час морозів, незадовільний стан салонів та непрофесійну поведінку окремих водіїв. Дехто сумнівається, що передбачуване покращення сервісу дійсно відбудеться після підвищення тарифів.

Інші члени ради наголошують, що без підвищення місто ризикує залишитися без пасажирських перевезень, оскільки приватні підприємці не зможуть утримувати маршрути за збиткових умов.

Остаточне рішення щодо подорожчання проїзду в Сумській області ухвалюватиме виконавчий комітет міської ради після всебічного розгляду пропозицій та зауважень.

Мешканцям радять заздалегідь стежити за оновленнями, щоб бути готовими до можливого подорожчання проїзду в Сумській області та планувати свої поїздки відповідно.

