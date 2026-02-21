Українцям оприлюднили нові графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 22 лютого через планові роботи, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
22 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні, для зручності введені графіки відключення світла у Полтавській області. Відключення мають технічний характер і зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів для підтримання стабільної роботи мереж.
У селі Варакути 22 лютого з 08:00 до 20:00 буде тимчасово припинено електропостачання для мешканців окремих будинків за визначеними адресами:
- Автозаводська — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30;
- Нова — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
У цей же період — з 08:00 до 20:00 — без світла залишаться і деякі домогосподарства в селі Радочини. Обмеження триватимуть 12 годин та стосуватимуться конкретних вулиць і номерів будинків:
- пров. Вільний — №1, 2, 3, 4;
- Кременчуцька — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;
- Молодіжна — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
- Набережна — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- Садова — №2, 3, 5, 6, 10;
- Степова — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;
- Червоної Калини — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27.
Також із 08:00 до 20:00 заплановані відключення електроенергії в селі Демидівка. Постачання тимчасово призупинять в неділю на низці вулиць населеного пункту:
- Весела — №2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
- Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
- Української Перемоги — №29.
У селі Яремівка електроенергію вимикатимуть із 08:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. При цьому знеструмлення торкнуться лише окремих адрес:
- вул. Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б.
Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.
