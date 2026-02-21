22 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні, для зручності введені графіки відключення світла у Полтавській області.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

22 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні, для зручності введені графіки відключення світла у Полтавській області. Відключення мають технічний характер і зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів для підтримання стабільної роботи мереж.

У селі Варакути 22 лютого з 08:00 до 20:00 буде тимчасово припинено електропостачання для мешканців окремих будинків за визначеними адресами:

Автозаводська — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30;

Нова — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

У цей же період — з 08:00 до 20:00 — без світла залишаться і деякі домогосподарства в селі Радочини. Обмеження триватимуть 12 годин та стосуватимуться конкретних вулиць і номерів будинків:

пров. Вільний — №1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодіжна — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Набережна — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Садова — №2, 3, 5, 6, 10;

Степова — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червоної Калини — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27.

Також із 08:00 до 20:00 заплановані відключення електроенергії в селі Демидівка. Постачання тимчасово призупинять в неділю на низці вулиць населеного пункту:

Весела — №2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;

Української Перемоги — №29.

У селі Яремівка електроенергію вимикатимуть із 08:00 до 20:00 у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. При цьому знеструмлення торкнуться лише окремих адрес:

вул. Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

