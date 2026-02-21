Пасажирів закликають заздалегідь ознайомитися з правилами, щоб повною мірою скористатися перевагами нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала в січні у Чорткові, забезпечивши мешканцям зручний та прозорий механізм оплати, повідомляє Politeka.

Старт ініціативи організовано за участі київського ТОВ «Easy Soft», яке впровадило автоматизовану платформу для безготівкових платежів і контролю пасажиропотоку.

Відтепер поїздки в міських автобусах можна оплачувати банківськими картками з безконтактною функцією або пільговою «Карткою чортків’янина». Для цього достатньо прикласти носій до валідатора на кілька секунд.

У всіх автобусах уже встановлено нове обладнання, деякі одиниці транспорту оснащені двома валідаторами — біля передніх і задніх дверей салону.

Найближчим часом очікується запуск електронного квитка з поповненням через термінали EasyPay. Старі «Картки чортків’янина» залишаються чинними, а нові видаватимуть лише під час першого оформлення або у разі втрати чи пошкодження.

Передбачено поступове розширення системи на маршрути сіл Чортківської громади. Поки що там діє готівковий розрахунок, але після встановлення валідаторів прийматимуть лише картки.

Запровадження нової системи дає змогу уніфікувати фінансові операції на всіх напрямках і вести точний облік пасажирів, а кондуктори перевірятимуть факт оплати під час руху.

Пасажирів закликають заздалегідь ознайомитися з правилами, щоб уникнути непорозумінь і повною мірою скористатися перевагами нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області.

ифровізація розрахунків дозволить підвищити контроль за перевезеннями та зробити систему більш зручною для користувачів.

