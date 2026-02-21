Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області змінилися після оновлення мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року, тож розповідаємо про це детальніше.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області перерахували у зв’язку зі зростанням мінімальної пенсії, яка використовується як база для низки виплат, повідомляє Politeka.

Як проінформували у ПФУ, саме від цього показника залежить розмір доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за понаднормовий страховий стаж.

Тому після підвищення мінімальної пенсії автоматично змінилися і суми щомісячних виплат. Йдеться про громадян, чий страховий стаж перевищує встановлені законом норми.

Підвищення стосується жінок, які мають понад 30 років страхового стажу, та чоловіків зі стажем понад 35 років. Також це поширюється на осіб із пільговим стажем за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив передбачено доплату для пенсіонерів у Вінницькій області у розмірі 1 відсотка від мінімальної пенсії. У 2026 році це становить 25,95 гривні за кожен додатковий рік.

На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні надбавки замість 236,10 гривні торік. Чоловік із таким самим стажем має 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка зросла на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків. У Пенсійному фонді України пояснюють, що подавати окремі заяви для отримання цієї надбавки не потрібно.

Перерахунок здійснюється автоматично, якщо страховий стаж перевищує норматив. Розмір виплати прямо залежить від кількості додаткових років роботи понад встановлену межу.

Якщо громадянин припиняє трудову діяльність, ситуація може змінитися. У такому випадку Пенсійний фонд України проводить перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

