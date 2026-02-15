Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, через низ введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 16 по 22 лютого.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 16 по 22 лютого.

16.02.2026 з 09:00 до 16:00 години електрики не буде на наступних вулицях Вінниці:

Ботанічна — № 1, 23, 25, 27, 31;

Діонісія Міклера — № 32;

Марії Гавриш — № 128;

Олени Теліги — № 69;

Руданського — № 43–94, 102А;

Гончарова — № 49А;

1-й Ботанічний — № 2–36;

2-й Ботанічний — № 1–24;

3-й Ботанічний — № 3–12;

3-й Руданського — № 2–22;

4-й Руданського — № 1–16;

Ботанічний — № 20А

17.02.2026 з 10:00 до 16:30 години триватимуть додаткові обмеження світла. Вони стосуються будинків за адресами:

28 червня: 12Б;

Анатолія Черниша: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 20;

Братів Котенків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 51, 51А, 52, 52А, 53, 55, 56, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66А, 68, 68А, 70, 72, 78, 78А, 80, 80А, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104А, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116А, 118, 120, 122;

Генерала Безручка: 2, 18А, 29;

Героїв Нацгвардії: 127;

Гетьмана Сагайдачного: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38;

Гната Танцюри: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 50, 51, 52, 52А, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91;

Гулака-Артемовського: 2, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39;

Данила Нечая: 1/4, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 49А, 51, 53, 53А, 53Б, 55, 63, 71, 77А, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98, 100, 102, 119, 125А, 155А;

Дорошенка: 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44/2;

Дубовецька: 1, 3, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60;

Євгена Чикаленка: 41;

Івана Сірка: 47;

Ігоря Сікорського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Кожедуба: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Кривоноса: 4, 6, 8, 16;

Леонтовича: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

18.02.2026 з 09:00 др 16:00 години також триватимуть знеструмлення будинків. Вони стануться за наступними адресами:

Келецька — № 122, 124, 126, 128А;

Миколи Ващука — № 18, 22.

19.02.2026 з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки через профілактичні роботи в межах міста. Вони стосуються будинків за адресами:

пров. 2-й Лермонтова — № 4;

пров. Разіна — № 8;

Грушевського — № 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 16, 22;

Миколи Оводова — № 14, 16А, 18/2, 20, 29А, 33, 35, 37, 39, 41, 41/3, 43, 47;

Симона Петлюри — № 17, 28;

Соборна — № 30

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

