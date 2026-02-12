Новий графік руху поїздів у Києві передбачає запуск спеціальних рейсів до Дня закоханих, які курсуватимуть у визначені дати та години.

Новий графік руху поїздів у Києві запроваджують у зв’язку із запуском спеціального "Романтичного експреса", який курсуватиме 14 та 15 лютого двічі на день, повідомляє Politeka.

Про нові рейси проінформувала пресслужба перевізника у своєму Telegram каналі, зазначивши, що поїздки організували спеціально до Дня закоханих.

Пасажирам обіцяють атмосферну подорож під справжнім паровозом у новому люкс вагоні з купе на двох та романтичною музикою.

Новий графік руху поїздів у Києві передбачає, що тривалість маршруту становитиме трохи більше ніж 2 години, а початок і завершення рейсів заплановані на Центральних вокзалах міст.

У столиці відправлення спеціального експреса передбачене о 14:45 та 19:10, тоді як у Львові рейси заплановані о 15:30 та 19:00.

Квитки на "Романтичний експрес" уже доступні для придбання у застосунку УЗ, а для захисників та захисниць вони також відкриті у застосунку "Армія+".

Організатори зазначили, що пасажири, які скористаються такими квитками, отримають подарунки у купе. Тож бажаючим цікаво провести свято радять враховувати новий графік руху поїздів у Києві.

Для пошуку квитків у столиці потрібно обрати маршрут Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а у Львові слід вказати Львів - Львів-Романтичний.

Перевізник також наголосив, що спеціальні рейси створені як тематичний формат подорожі, орієнтований на пасажирів, які хочуть провести час у незвичній атмосфері.

Нагадаємо, що раніше, 5 лютого, "Укрзалізниця" повідомляла про нові правила повернення квитків на потяги, згідно з якими сума відшкодування залежить від кількості днів до відправлення.

