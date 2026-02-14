Доплати для пенсіонерів у Черкаській області зросли у 2026 році і тепер враховують оновлений прожитковий мінімум.

Доплати для пенсіонерів у Черкаській області підвищилися на початку року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

З 1 січня щомісячні доплати для окремих категорій пенсіонерів у Черкаській області складають 2 595 гривень, що на 204 гривні більше, ніж торік.

Зростання виплат відбулося відповідно до статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», і його метою є фінансова підтримка осіб, які перебувають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Право на доплату мають непрацюючі пенсіонери у Черкаській області, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Також на збільшені виплати можуть розраховувати ті, хто офіційно має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплати здійснюються щомісяця і не потребують додаткових заяв.

Усі нарахування проводяться автоматично, а контроль за отримувачами здійснюється через державні реєстри, що дозволяє уникнути помилок та забезпечити прозорість.

Літні люди, які після аварії виїхали із забруднених територій і пізніше повернулися, не мають права на виплати. Також надбавка не нараховується тим, хто зареєструвався на цих територіях вже після катастрофи або переїхав на них пізніше.

У випадку виїзду громадянина з зони відселення або офіційного працевлаштування поза межами території, нарахування припиняється автоматично.

Згідно з даними Кабінету Міністрів, на початок 2026 року проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів.

