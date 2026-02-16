Грошова допомога для ВПО у Харківській області стає більш доступною та забезпечує переселенців засобами для оренди житла.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області з лютого охопить ще одну категорію переселенців, повідомляє Politeka.

Виплати розраховані на дітей внутрішньо переміщених осіб і складатимуть 3 000 грн щомісяця для покриття витрат на оренду житла.

Народний депутат Сергій Козир зазначив, що кошти вже закладені в державному бюджеті, додаткових витрат або запозичень не передбачається. Загальна сума програми становить близько 7 мільярдів гривень і буде забезпечена через перерозподіл невикористаних або мінімально задіяних державних ресурсів.

Допомога надаватиметься всім дітям ВПО без винятків, незалежно від доходу родини. Загалом підтримку отримають понад 400 тисяч дітей по всій країні.

Після ухвалення постанови Кабінету Міністрів переселенцям може знадобитися оновити або повторно подати документи. Це пов’язано зі зміною життєвих обставин: частина сімей переїхала в інші регіони, деякі виїхали за кордон, а інші повернулися на тимчасово окуповані території. Для коректного нарахування виплат інформація про місце проживання та статус отримувачів повинна бути актуальною.

Крім того, урядом підвищено граничний рівень доходу, який дає право на фінансову підтримку ВПО. Тепер він становить 10 380 грн на одну особу замість 9 444 грн, що дозволяє залучити більше сімей, зокрема пенсіонерів та родини, які раніше не могли скористатися допомогою через перевищення порогу.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області стає більш доступною та забезпечує переселенців засобами для оренди житла і покриття базових потреб, підтримуючи родини у складних умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.