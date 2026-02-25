Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що старий світ тримався на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, але росія своїми діями все це зламала, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я не вірю, що можна повернути старий світ. Я не вірю, що його можна відремонтувати. Давайте візьмемо хоча б останній виступ Медведєва. Медведєв сказав, що Україна нібито намагається створити свою ядерну зброю, а Франція та Британія їй допомагають, і росія готова завдати ударів ядерною зброєю по Україні. Чи чули ви такий вислів? Ось вам приклад зруйнованого світу. Світу, до якого ми звикли, у якому ми жили», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як він пояснює, світ після Другої світової війни базувався на статуті ООН, а ООН – на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Ідея була в тому, продовжує експерт, що у Раді Безпеки сидять 5 ядерних країн, вони розбираються між собою і не чіпають інші країни, які не мають ядерної зброї і не створюють її.

Тому, наголошує він, погрози Медведєва застосувати проти України ядерну зброю – це пряме порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, у якому написано, що ядерні країни не мають права навіть погрожувати неядерним. У разі загрози, додає експерт, інші ядерні країни зобов'язані зупинити цю агресію.

«Тобто прямо сьогодні тут мали бути американські, англійські, французькі та китайські війська, щоб зупинити росіян після цієї заяви Медведєва, другої особи в росії. Але ми цього не бачимо. Немає більше Договору про нерозповсюдження, тож, звісно, ​​ми матимемо ядерну зброю. А як? Або у росії не буде ядерної зброї, або у нас вона буде. Інакше яка незалежність у України? Або в росії забирайте без нашої участі, самі забирайте, як хочете, або ми, звичайно, створимо. А як інакше? Ми готові вдруге все це терпіти? Ні», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що не варто ідеалізувати, мовляв, практично з усього є домовленість, залишилася територія.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи варто блокувати Telegram через росію.