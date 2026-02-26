Ідеолог Олесь Доній пояснив, що демократія – це велика перевага України над росією, але ми втратимо її, якщо не буде виборів, а без виборів внутрішні проблеми будуть тільки загострюватись, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Якщо вибори, то уявляєте, скільки тут бруду? А ще п'ята колона підніме голову… Яка п'ята колона? Які проросійські сили будуть брати участь? Абсолютна ахінея. Але це впливає на людей. Соціологія свідчить, що більшість людей підтримує ідею «ніяких виборів». Тому реальна тактика фашистської росії – це знищення демократичного українського проєкту», – стверджує Олесь Доній.

Як він пояснює, одна з причин, чому путін почав війну, – ліквідація альтернативи на пострадянському просторі. Україна, продовжує ідеолог, була альтернативою росії, покійний Нємцов колись казав, що у нас бідніше, але вільніше дихається, а зараз ми цю перевагу – демократію – втрачаємо.

Отож, констатує гість програми, ми втратили не просто виборчий процес, а демократію, і немає таких еліт в Україні, які хотіли би її відновити, тому що вони призвичаїлись до ситуації. Однак, попереджає він, чим довше ми будемо у такому стані, тим більш регресивні тенденції будуть спостерігатись не лише в політичній площині, але і в економіці.

«Ми будемо тільки більше дізнаватися по якісь корупційні скандали. Природа буде брати своє. Природа візьме своє, якщо над чиновником чи депутатом не буде висіти дамоклів меч – вибори, ризик втратити посаду, якщо він не буде краще працювати, якщо він буде красти. Він буде намагатися знаходити можливості для незаконного збагачення. Тобто чим довше ця влада (будь-яка насправді влада), тим більше корупційних ризиків. Державний апарат України буде роз'їдати зсередини. Це ставка гада путіна. Відсутність демократії сприяє фашистській росії», – пояснює Олесь Доній.

