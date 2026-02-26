Подорожчання продуктів в Полтавській області залишається актуальною темою для споживачів.

Подорожчання продуктів в Полтавській області відчутно впливає на щоденні витрати місцевих жителів, особливо на базові товари харчування, повідомляє Politeka.

Середній рівень цін демонструє помітне зростання порівняно з січнем.

Сир твердий «Звени Гора» голандський 45% коштує від 566,80 грн до 637,50 грн за кілограм. Середнє значення за місяць досягло 602,15 грн, що на 38,85 грн більше ніж у попередньому періоді. Таке підвищення відчувають переважно родини, які регулярно купують молочні продукти.

Курятина філе демонструє менш різке, але стабільне збільшення. Поточні ціни коливаються від 229 до 245 грн за кілограм, середнє значення – 236,33 грн. Приріст за місяць становить 8,97 грн, що формує додаткове навантаження на сімейні бюджети.

Консервована кукурудза «Верес» (340 грам) продається від 54,50 до 68,40 грн. Середня ціна зросла на 3,50 грн порівняно з січнем і наразі становить 59,92 грн. Аналіз показує, що навіть невеликі продукти тривалого зберігання зазнали помітного підвищення вартості.

Експерти радять мешканцям уважно відстежувати акційні пропозиції у різних супермаркетах і планувати закупівлі завчасно. Це допомагає оптимізувати витрати та підтримувати збалансоване харчування, навіть на фоні зростання цін.

Насамкінець, подорожчання продуктів в Полтавській області залишається актуальною темою для споживачів, які прагнуть раціонально розподіляти сімейний бюджет і зберігати фінансову стабільність.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зростання цін на базові продукти збережеться й у наступні місяці, що потребує від споживачів обережного планування витрат.

