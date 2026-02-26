Якщо важлива інформація не буде надана, то після квітня мешканці Запорізької області можуть втратити пенсію.

В Пенсійному фонді попередили про можливість втрати пенсії для мешканців Запорізької області через нові вимоги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року поінформувати Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Якщо таке підтвердження не буде надане, виплату пенсії можуть припинити.

У відомстві уточнили, що мешканці Запорізької області, які пройшли фізичну ідентифікацію в період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про відсутність виплат із рф, отримуватимуть кошти лише тимчасово — не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати фінансування можуть зупинити, якщо необхідна інформація не буде надана.

Насамперед ця вимога стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи перебуває за кордоном. Таким чином держава перевіряє відсутність подвійного отримання соціальних виплат та захищає систему пенсійного забезпечення.

Надати підтвердження можна кількома зручними способами: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу.

Крім того, цю інформацію дозволяється вказати під час оформлення, поновлення чи продовження пенсійних виплат. До заяви обов’язково слід додати документ, що підтверджує факт перебування особи в живих.

У Пенсійному фонді підкреслюють: проходження цієї процедури є обов’язковою умовою для подальшого отримання коштів. У разі її невиконання виплати можуть бути повністю припинені, навіть якщо людина має законне право на пенсійне забезпечення.

