Політолог Віталій Кулик пояснив, що українці піднімаються на революцію, коли у них забирають майбутнє.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

Як розповідає гість програми, 2018 року він написав статтю, яка називається «Хочете революції? Спитайте мене, як!», де проаналізував теорію революції, революційні цикли. За словами експерта, більшість революцій відбувалось на висхідному тренді, коли у людей з'являється відчуття майбутнього, що вони кудись рухаються, а потім у них це забирають, все ж інше – це бунт.

«Зараз у нас майбутнє не просто забирають. У нас ситуація, коли стоїть вже питання виживання. І це не питання якоїсь візії, конфлікту поглядів. Це зовсім інші обставини. Але, коли у нас перегинають, перезакручують гайки, відбувається збій. Ми є егалітарним суспільством, не дисциплінарним, нас не можна загнати у шори, примушувати. Це можливо на короткий час. І завжди є якісь шпаринки, завжди зберігається глибинний народ, який потім чинить спротив», – пояснює Віталій Кулик.

Зараз же, констатує він, у нас точиться боротьба між тими, хто розуміють, що є внутрішній ворог і що на кону стоїть виживання нації, і тими, хто бачать несправедливість, починаючи від бусифікації і закінчуючи корупцією.

«Але я б не радив владі іти шляхом повного ігнорування позицій і думок громадянського суспільства, тому що нічого хорошого з цього не вийде. Суспільство вивчило уроки Майдану», – підкреслює Віталій Кулик.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що не варто ідеалізувати, мовляв, практично з усього є домовленість, залишилася територія.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи варто блокувати Telegram через росію.