Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області забезпечує українців місцем для проживання та надає доступ до соціальної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається через мережу місцевих прихистків та онлайн-платформу «Прихисток», повідомляє Politeka.

Як вказано на офіційному сайті ОВА, для координації допомоги переселенцям працює цілодобовий обласний контактний центр за номером 0 800 502 230.

Також у разі пошуку безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області можна телефонувати на кілька гарячих ліній для швидкого отримання консультацій: 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27 по регіону та 0 800 33 22 21 у місті Кременчук.

Всі переселенці, які прибули до регіону, мають зареєструватися для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи.

Це можна зробити у місцевих управліннях соціального захисту населення, у центрах надання адміністративних послуг або через мобільний додаток Портал Дія.

Для мешканців Полтави передбачені реєстраційні точки у Київському районі за адресою вул. Ст. Халтуріна, 13, у Шевченківському районі на вул. Івана Мазепи, 30, та у Подільському районі на вул. Гайового, 3.

Спеціалісти також особисто відвідують тих, хто тимчасово проживає у навчальних закладах.

Підтримка громадян включає не лише надання безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області. У Полтаві організована гуманітарна допомога, де можна отримати одяг, взуття, постільну білизну, засоби гігієни та дитяче харчування.

Так, у центрі «Тепла кофта» на вул. Небесної сотні, 17 працюють щодня з 10:00 до 17:00, а у БФ «Карітас Полтава» на вул. П. Орлика, 20/1 допомога доступна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: кого з українців у 2026 році додали у список отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: кому нададуть дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: на що доводиться витрачати найбільше.