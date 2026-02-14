Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області дозволяє найбільш уразливим переселенцям отримати фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Програма підтримки спрямована на громадян, які через війну були змушені залишити свої домівки та переїхали до Полтавського регіону.

Проєкт реалізує фонд "Карітас Полтава", що займається наданням соціальної допомоги людям у складних життєвих обставинах. Він включає фінансову підтримку на покриття витрат за оренду житла для найбільш вразливих категорій.

До участі у програмі можуть долучитися переселенці, які прибули до громади протягом останніх 30 днів, а саме:

особи з інвалідністю;

люди з тяжкими хворобами;

самотні особи віком від 55 років;

домогосподарства з одного або двох літніх людей без родинної підтримки;

одинокі батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Серед умов отримання допомоги:

родина раніше не отримувала аналогічну підтримку від інших організацій;

середній місячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6 318 грн.

Для реєстрації учасникам потрібно подати пакет документів: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, довідку ВПО, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, підтвердження належності до вразливої категорії та довідку ОК-5 або ОК-7.

Додаткову інформацію про умови участі та реалізацію проєкту у конкретних громадах можна отримати за контактним телефоном, зазначеним у повідомленні організації.

Таким чином, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області дозволяє найбільш уразливим переселенцям отримати фінансову підтримку для покриття житлових витрат та стабілізації умов проживання в новому регіоні.

