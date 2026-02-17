Аналітики додають, що подорожчання продуктів у Одеській області не створює ризику дефіциту.

Подорожчання продуктів у Одеській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання відчули молочні та м’ясні товари, а також консервація, що вплинуло на середній рівень цін у супермаркетах.

За даними торговельних мереж, твердий сир «Звени Гора» голандський 45% (1 кг) подорожчав із середніх 539,04 грн у січні до 602,15 грн на початок лютого. Це зростання на 38,85 грн за місяць. Курятина «Наша ряба» гомілка (1 кг) зросла на 10,50 грн, досягнувши 134,90 грн, а кукурудза «Верес» (340 г) додала в середньому 3,50 грн, до 59,92 грн.

Експерти пояснюють підвищення цін комплексом факторів: збільшення вартості сировини, логістичні витрати, сезонний попит та коливання валютного курсу. При цьому торговельні мережі намагаються зберегти стабільність поставок і уникати різких стрибків вартості для покупців.

Серед магазинів найбільші коливання зафіксовані в Megamarket та Metro. Наприклад, сир у Megamarket коштує 637,50 грн, тоді як у Metro — 566,80 грн. Курятину в різних мережах можна придбати за цінами від 134,90 грн до 135,40 грн, а кукурудза коливається від 54,50 грн до 68,40 грн залежно від точки продажу.

Фахівці радять споживачам уважно порівнювати ціни, планувати закупівлі та звертати увагу на промоакції або локальні ринки. Це дозволяє зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет та уникнути непотрібних витрат.

Аналітики додають, що подорожчання продуктів у Одеській області не створює ризику дефіциту. Продовольчий ринок залишається забезпеченим, а запаси товарів у супермаркетах дозволяють задовольнити потреби населення.

Економічні експерти прогнозують, що ціни можуть продовжити зростати помірними темпами протягом наступних місяців, і радять споживачам моніторити індекс споживчих цін та адаптувати планування покупок відповідно до змін на ринку.

