Дефіцит продуктів в Полтавській області може поглибитися, якщо підприємства не знайдуть легших шляхів для залучення робочих рук.

Дефіцит продуктів в Полтавській області загострює проблему нестачі робочих рук у садових та плодово-овочевих господарствах, повідомляє Politeka.

Сезонні роботи потребують сотень тисяч працівників, і без залучення іноземців або суттєвого підвищення зарплат зібрати врожай буде складно.

За даними Держстату, площа малинників в Україні у 2024 році становила 5000 гектарів. З розрахунку 15 збирачів на гектар, в сезон знадобиться понад 70 тис. людей. «Без іноземних працівників ми не зможемо зібрати урожай малини та зберегти позиції на експортних ринках», – зазначив голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Схожа ситуація спостерігається на плантаціях лохини та полуниці. Яблуневі господарства щороку потребують близько 100 тис. сезонних робітників. Частина фермерів уже розглядає наймання працівників з Бангладеш та Непалу, щоб заповнити вакансії.

Українські збирачі обирають роботу за кордоном, де зарплати вищі і умови комфортніші. Наприклад, у Польщі за день можна заробити до 3000 грн, у той час як на внутрішньому ринку пропонують приблизно половину цієї суми. Це змушує агрогосподарства шукати альтернативи, включно з підвищенням оплати до рівня ЄС — до 1500 євро на місяць.

Деякі ферми переходять на самозбір, пропонуючи покупцям збирати ягоди самостійно за удвічі меншу ціну. Великі господарства застосовують механізацію, наприклад, шейкери та спеціальні комбайни для збору горіхів і ягід.

Запити на найм іноземних працівників надходять до рекрутингових агентств із Харківської, Запорізької, Київської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей. Некваліфікованим пропонують $500, водіям і операторам складної техніки — $800. Нині українське законодавство вимагає зарплату не менше 10 мінімальних, а також дозволи на проживання та працевлаштування.

Дефіцит продуктів в Полтавській області може поглибитися, якщо підприємства не знайдуть легших шляхів для залучення робочих рук і не оптимізують умови для сезонних працівників.

