Робота для пенсіонерів у Харкові є в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові наразі охоплює вакансії з помірним навантаженням і зрозумілим графіком, що дає змогу поєднувати зайнятість із відновленням сил, повідомляє Politeka.

Відповідні оголошення оприлюднені на порталі work.ua. Більшість пропозицій орієнтована на людей старшого віку, які прагнуть додаткового доходу без інтенсивної фізичної праці. Умови передбачають офіційне оформлення та стабільну оплату.

Одну з позицій відкрив Східний регіональний центр страхового фонду документації. Установа шукає водія зі стажем не менше п’яти років. Заробіток становить 10 тисяч гривень. До обов’язків входить керування службовим авто CHERY ELARA, перевезення співробітників і документації в межах міста, а також короткі поїздки областями.

Також варто зауважити, що ще одна вакансія доступна й на кондитерському підприємстві «Полюс ЛТД». Компанія запрошує вантажника з п’ятиденним розкладом з 8:00 до 17:00. Оплата — 18 500 гривень. Працівник виконуватиме завдання з комплектування, навантаження та розвантаження продукції, без вимоги попереднього досвіду.

Крім того, робота для пенсіонерів у Харкові є у виробничому сегменті. ФОП Михайлюк М.В. пропонує посаду слюсаря-механоскладальника з доходом від 20 до 25 тисяч гривень. Графік передбачає повний день, а серед вимог — базові технічні навички та уважність до креслень.

Фахівці зазначають, що такі вакансії дозволяють людям пенсійного віку залишатися економічно активними, підтримувати професійні вміння та зберігати стабільність у повсякденному житті.

