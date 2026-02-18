Мешканцям радять завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 19 лютого.

У Кіровоградській області 19 лютого діятимуть планові графіки відключення електроенергії у зв’язку з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Заплановані заходи матимуть масштабний характер. Через це в окремих районах можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Мешканцям області радять завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 19 лютого і врахувати їх під час планування повсякденних справ.

Зокрема, 19 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 додаткові відключення запровадять у населеному пункті Олексіївка за такими адресами:

Мальовнича — № 1-7, 7А, 8-10, 12-15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18-19, 19А, 20-23, 23А, 24, 24А, 26-29, 31-34, 36, 38-39, 39А, 40-41, 41А, 42, 42А, 43, 46, 46А, 48-52, 53А, 54А, 55-56, 56А, 57-58, 60, 62-63, 65-68, 68А, 69, 69А, 69Б, 70-71, 75, 77-78, 78А, 79, 81, 81А, 82-86, 88, 159, 170;

Хліборобів — № 1, 1А, 3-4, 4, 6, 6А, 9, 9А, 11, 15-16, 18, 18-19, 19А, 20, 22-29, 32-38, 40, 40А, 41А, 42-44, 46, 48-52, 52А, 53-54, 57А, 60Б, 62-64, 66, 69-78, 80-82, 82А, 83, 85, 85А, 87-88, 88А, 90-93, 93А, 94-96, 96А, 97, 99-100, 101А, 102-103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112, 112А, 113, 115, 119, 121, 125-126, 128-129, 133;

Садова — № 1-8, 8А, 10;

Садовий пров. — № 11.

У селі Мальовниче з 09:00 до 17:00 тимчасові знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Мальовнича — № 4А, 5, 7, 8А, 9, 16, 18-19, 20А, 22, 27;

Хліборобів — № 1, 1А, 3-4, 9, 13-14, 17, 84.

Також у селі Черняхівка з 09:00 до 17:00 електропостачання буде призупинене за визначеними адресами:

Берегова — № 2, 2А, 2К, 3, 4А, 4Н, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8А, 8Г, 9А, 10А, 11А, 13А, 22А, 25А, 26А, 28А;

Береговий пров. — № 7А;

Береговий пров. — № 7А; Насосна — № 12;

Сугоклеївська — № 1-2, 15, 17, 17А, 28, 59;

Кленова — № 132, 164.

З 9 до 16 години в населеному пункті Червона Кам'янка тимчасові знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Захисників України пров., 1, 3, 5, 7

Захисників України, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калинова, 4, 13, 17

Молодіжна, 1-3, 5-7, 9-22, 24

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.