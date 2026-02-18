Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 19 лютого заплановані графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 19 лютого триватимуть у зв'язку з профілактичними та ремонтними роботами.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 19 лютого заплановані графіки відключення світла. Такі вимкнення пов’язані з проведенням технічного обслуговування електромереж, модернізацією обладнання та іншими заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності роботи енергосистеми регіону.

9:00 до 17:00 у селі Березне світло буде відсутнє в будинках на наступних вулицях:

І.Франка 2, 2Б, 6

Андріївська 1, 2, 2а, 4, 4 КІОСК №1, 5, 5/, 6

Буховича 1, 2, 2А

Вишнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вишневий 22, 3А

Зірненська 6а

Коперніка 1, 10, 12А, 13, 14, 14А, 3, 4А, 5А, 6, 8, 8А

Корецька 1, 10, 10/3, 11, 15, 17, 19, 19/2, 2, 21, 23, 23А, 25, 3, 3А, 4, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9А

Корецький пров. 12, 13, 14, 9

Назарука 15

Селецька 1

Староєврейська 1, 2, 3/2, 4, 5, 6, 8

У селі Великі Цепцевичі тимчасове знеструмлення торкнеться окремих будинків за визначеними адресами у той же період з 9:00 до 17:00:

Великоцепцевицька D24, D24

Вишнева 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Л.Українки пров. 70

Лесі Українки 100, 102 а, 116А, 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98

У селі Птича додаткові графіки вимкнень діятимуть з 9:00 до 17:00 на визначених вулицях:

Б.Хмельницького 1, 13, 14, 16, 2, 24, 25, 27, 3, 30, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

Долина 12

Залізнична 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 18, 2, 22, 26, 26-А, 28, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Львівська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18А, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 23 а, 23Б, 24, 26, 27, 27а, 28, 2г, 31, 32, 32А, 33, 34, 34/1, 35, 37, 39, 3а, 4, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7

Молодіжна 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Підгірна 2, 3, 4

Українки 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

В населеному пункті Майків з 9 до 17 години також плануються відключення електропостачання, які охоплять конкретні адреси:

Зарічна 1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 43

Зелений Гай 10, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Лесі Українки 11А, 15, 17, 21, 26, 3, 42, 6

Майківська 1

Набережна 14

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

