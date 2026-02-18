Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться, если предприятия не найдут более легких путей для привлечения рабочих рук.

Дефицит продуктов в Полтавской области обостряет проблему нехватки рабочих рук в садовых и плодово-овощных хозяйствах, сообщает Politeka.

Сезонные работы нуждаются в сотнях тысяч работников, и без привлечения иностранцев или существенного повышения зарплат собрать урожай будет сложно.

По данным Госстата, площадь малинников в Украине в 2024 году составила 5000 гектаров. Из расчета 15 сборщиков на гектар, в сезон понадобится более 70 тыс. человек. «Без иностранных работников мы не сможем собрать урожай малины и сохранить позиции на экспортных рынках», – отметил глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Похожая ситуация наблюдается на плантациях голубики и клубники. Яблоневые хозяйства ежегодно нуждаются около 100 тыс. сезонных рабочих. Часть фермеров уже рассматривает наем работников из Бангладеш и Непала, чтобы заполнить вакансии.

Украинские собиратели выбирают работу за границей, где зарплаты выше и более комфортные условия. К примеру, в Польше за день можно заработать до 3000 грн, в то время как на внутреннем рынке предлагают примерно половину этой суммы. Это заставляет агрохозяйства искать альтернативы, включая повышение оплаты до уровня ЕС — до 1500 евро в месяц.

Некоторые фермы переходят на самосбор, предлагая покупателям собирать ягоды самостоятельно за вдвое меньшую цену. Большие хозяйства используют механизацию, к примеру, шейкеры и особые комбайны для сбора орехов и ягод.

Запросы на аренду иностранных работников поступают в рекрутинговые агентства из Харьковской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей. Неквалифицированным предлагают $500, водителям и операторам сложной техники – $800. Сегодня украинское законодательство требует зарплату не менее 10 минимальных, а также разрешения на проживание и трудоустройство.

Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться, если предприятия не найдут более легких путей для привлечения рабочих рук и не оптимизируют условия для сезонных работников.

