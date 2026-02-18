Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що залучення європейців до переговорів – це добре у питанні гарантій безпеки, але головне – щоб США не вийшли з гри, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Особливістю цієї зустрічі є те, що прибули європейці – радники з питань національної безпеки Британії, Франції, Німеччини та Італії. Вони провели зустріч ввечері 17 лютого з українською та американською делегаціями. Звичайно, європейці намагаються узгодити позиції», – зазначає Олександр Мусієнко.

За словами експерта, інформації мало, але, ймовірно, йшлось про гарантії безпеки, про можливості розміщення військ в Україні після підписання угоди, обговорювали варіанти, за яких умов Європа може продовжувати підтримувати Україну.

Однак, підкреслює він, це може перетворитись на пастку. Зокрема, попереджує експерт, якщо до червня не буде рішення щонайменше про припинення вогню, США можуть перекласти врегулювання російсько-української війни на Європу як посередника, але є сумніви щодо того, що європейці зможуть довго підтримувати Україну без США, заяви є, але немає необхідних дій, тим паче, що навіть 20-ий пакет санкцій пробуксовує.

«Розумієте, є плюс у візиті європейців, але є і пастки, тому про них теж треба реально говорити. Нам важлива позиція США. Так, є тиск на Україну, але принаймні, якщо фактично вони залишаються в перемовному процесі, це змушує росіян до якихось дискусій, обговорень. Чи буде це з європейцями? Я сумніваюсь. На сьогодні, попри заклики європейських країн до відновлення діалогу з путіним, не видно якихось кроків назустріч звідти», – підсумовує Олександр Мусієнко.

