Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на громадян, які залишили власне житло та фактично мешкають у регіоні.

Виплати нараховуються на шість місяців із можливістю продовження, якщо дотримано вимог програми. Основна умова — середній дохід сім’ї за останній квартал не перевищує чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. На початок року один мінімум становить 2 595 гривень, а максимальна сума допомоги для одного члена родини — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують підтримку незалежно від доходу. Це пенсіонери з низькими виплатами, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами, сироти, молодь без батьків до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки оформлюються через місцеві управління соціального захисту. Переселенці надають документи, що підтверджують статус та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області, що забезпечує переселенцям стабільну фінансову підтримку.

Також варто зауважити, що програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє сім’ям зменшити фінансове навантаження, швидше облаштувати побут та адаптуватися до нового середовища. Для уточнення деталей радять звертатися до управлінь соціального захисту або офіційного порталу Пенсійного фонду України.

