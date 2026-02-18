Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області запрацювала з початку 2026 року та передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Нова ініціатива охоплює скринінг серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень, що дозволяє виявляти ризики на ранніх етапах.

Проєкт реалізується в межах державної програми «Скринінг здоров’я 40+», яку представила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Громадяни після досягнення відповідного віку отримують індивідуальне повідомлення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження.

Після підтвердження участі на «Дія.Картку» надходить 2000 гривень. Кошти дозволено використати виключно для оплати визначених діагностичних процедур у закладах, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ.

Для осіб, які не користуються цифровими сервісами, доступне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Перелік медичних установ оприлюднять окремо.

Фінансування програми у 2026 році становить 10 мільярдів гривень. За словами організаторів, така підтримка допомагає вчасно реагувати на зміни самопочуття та зменшує ризик ускладнень.

У Кабміні зазначають, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області розширює доступ до сучасної діагностики й сприяє збереженню активності у старшому віці.

Фахівці радять заздалегідь ознайомитися з умовами участі та спланувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися можливостями державної програми.

