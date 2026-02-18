Згідно із затвердженим графіком, 19 лютого у частині населених пунктів Полтавської області можливі перерви в електропостачанні.

Для жителів Полтавської області оприлюднили планові графіки відключення світла на 19 лютого, обмеження пов’язані з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Згідно із затвердженим графіком, 19 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні. Відключення мають технічний характер і зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів для підтримання стабільної роботи мереж.

З 8 до 17 години 19.02.2026 року через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ), не буде електрики в наступних населених пунктах:

с.Вільний Степ вулиці:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодіжна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка вулиці:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а)

З 10 до 16 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) світло вимкнуть в селі Зачепилівка на вулицях:

пров.Городній (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру (б. 46, 57, 58, 59, 63, 82, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

Піщана (б. 5а, 10, 22),

Польова (б. 2, 9, 11, 13, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

З 8 до 17 години через виконання робіт пов'язаних з усуненням скарг споживачів електрику вимкнуть в селі Пологи на наступних вулицях:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49),

Ревазівська (б. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.