Можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, тому складено графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 березня в Черкаській області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 2 по 8 березня триватимуть в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 березня в Черкаській області.

02.03.2026 з 08:00 до 17:00 тимчасові перерви в електропостачанні очікуються одразу в кількох населених пунктах, де будуть виконуватися роботи з обслуговування та ремонту мереж:

с. Капустине вул. Павла Филиповича, Лісова, Садова, Берегова, Н.Д. Чекмак

с. Сигнаївка вул. Вишнева, Тодося Осьмачки / кафе «Колиба»

03.03.2026 з 08:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє в окремих будинках за визначеними адресами:

с. Лебедин вул. Центральна, Миру, М. Грушевського, Дорошенка, Небесної Сотні

с. Топильна вул. Кобзаря

04.03.2026 з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у низці населених пунктів громади:

с. Бурти вул. Нарбутівська верхня, Миру, Покровська, Вишнева, Шевченка, Гоголя, Молодіжна, Цвітківська, Цвітківське відділення / Буртівський старостат, господарство, магазин

с. Лебедин вул. Зелена, Затишна

05.03.2026 з 08:00 до 17:00 проводитимуться роботи на електромережах, через що в деяких населених пунктах буде тимчасово відсутнє електропостачання:

с. Лебедин вул. Прошина

с. Топильна вул. Кобзаря

06.03.2026 в окремих населених пунктах громади з 08:00 до 16:00 плануються відключення електроенергії у зв’язку з технічним обслуговуванням та ремонтними роботами на мережах:

с. Васильків вул. Соборна, Лисенка, Молодіжна

с. Мар’янівка вул. Центральна

Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до можливих незручностей, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

