Мешканці Харківської області, які вимушено залишили свої домівки через воєнні дії, тепер можуть скористатися ініціативами з надання безкоштовного житла для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області надається через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Даний проєкт об’єднує небайдужих громадян та організації, готові надати безкоштовне тимчасове житло для ВПО в Харківській та інших областях україни.

На сьогодні доступні різні варіанти помешкань для переселенців. Наприклад, у селі Бабаї пропонують будинок із двома кімнатами, кухнею та необхідною базовою інфраструктурою.

Площа будинку дозволяє розмістити три особи, є газ та вода, а також прилегла територія з погребом та сараєм. Хоча ремонт у будинку мінімальний, місцева природа та близькість лісу й озера роблять його привабливим.

У самому Харкові доступні квартири з більш сучасними умовами. На вулиці Деревʼянка пропонують трьохкімнатну квартиру для трьох осіб з усіма зручностями.

Помешкання розраховане на жінок та дітей, можливе утримання домашніх тварин. Для зв’язку з власником необхідно звертатися за номером 050-552-00-61 через WhatsApp.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО в Харківській області пропонується на Салтівському шосе, д надається кімната у двокімнатній квартирі.

Власник готовий розмістити порядну жінку, яка допомагатиме літній господині, що проживає в іншій кімнаті.

Платформа «Допомагай» передбачає зручний пошук тимчасового дому з фільтрами за кількістю місць, наявністю тварин, терміном проживання та іншими критеріями.

Користувачі можуть обирати найоптимальніший варіант для себе, враховуючи свої потреби та безпеку. Також на платформі працює служба підтримки з понад 40 операторів, які допомагають користувачам оформити заявку та зв’язатися з власниками.

