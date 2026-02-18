У Хмельницькій області набрав чинності новий графік руху поїздів, який передбачає корекцію часу прибуття та відправлення низки рейсів.

Новий графік руху поїздів у Хмельницькій області означає зміни для пасажирів із Кам’янця-Подільського, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Хмельницькій області проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці АТ "Укрзалізниця". Зокрема, час прибуття експресу до Львова змінили з 03:28 на 05:16, щоб люди не чекали світанку на вокзалі.

Це дає змогу зручніше планувати пересадки на інші напрямки, включно з Ужгородом, Івано-Франківськом, Перемишлем, Трускавцем, Яремчею, Ворохтою, Раховом, Рівним, Луцьком та Ковелем.

Крім того, новий графік руху поїздів у Хмельницькій області запровадив денне сполучення з Кам’янця-Подільського до Києва.

Для цього приміський №6381/6382 Ларга - Хмельницький узгодили з №772/771 Хмельницький - Київ. Він вирушає з Хмельницького о 11:04 та прибуває до столиці о 16:49.

Також на станції Шепетівка передбачили зупинку №097/098 Київ - Ковель, який вирушає зі столиці о 23:10 та прибуває до Шепетівки о 03:25.

За інформацією "Укрзалізниці", такі зміни спрямовані на поліпшення умов подорожей для мешканців регіону та забезпечення кращих пересадок на популярні напрямки.

Водночас, раніше міський голова Кам’янця повідомляв про зміну формату курсування причіпних вагонів експреса Кам’янець-Подільський - Ужгород.

Однак прямий пасажирський склад №140 Кам’янець-Подільський - Ужгород скасували повністю, і наразі квитки на цей рейс у продажу відсутні. Прямий №140 курсував через Хмельницьку, Тернопільську, Львівську та Закарпатську області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.